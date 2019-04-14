Başkan Aras, Türkbükü sakinleriyle buluştu

Aras, birlik beraberlik içinde tüm sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediye A.Ş. Türkbükü Cafe'de gerçekleşen toplantıda mahalle sakinleri ve işletme sahipleri Başkan Aras'a istek ve taleplerini de ileterek görevinde başarılar diledi. Ahmet Aras, toplantı öncesi Türkbükü sahilinde yürüyerek iskele ve kumsalda yapılan yapıları inceleyip ilgili kişilerden bilgi aldı.

Türkbükü mahalle toplantısında Başkan Aras'a, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Turgay Kaya ve Önder Batmaz, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, Bodrum Belediyesi müdür ve amirleri ile Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de eşlik etti. Sohbet havasında geçen buluşmada yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca vatandaşların şikayet ve önerileri de tek tek not alındı.

“Bodrum'u korumak en önemli projemiz”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, cumartesi akşam saatlerinde düzenlenen mahalle toplantısında, “Seçim kampanyamızda dediğimiz gibi ‘siz bize değil biz size geleceğiz' dedik ve de sözümüzü tuttuk. Bodrum'da yapılacak çok iş var ve sizlerle buluşmak, işlerin yürümesi açısından çok faydalı oluyor. Burada bulunma sebebimiz ise yaz sezonuna hazırlanıyoruz malumunuz, kentimizi yaz sezonuna hazırlamak, yapılacak çalışmalar öncesinde sizlerin de fikrini almak. Misafirlerimiz geldi gelecek ve hatta yabancı misafirlerimiz otellerine yerleşmeye başladılar bile. Özellikle sahil bandımızdaki çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Seçimlerin hemen ardından çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Çok ciddi müdahalelerimiz olmakta ve bu müdahalelerimiz de devam edecek. Kentimize bir düzen bir sistem gelmesini istiyoruz. Kimse kafasına göre iş yapmasın. Tamamen standartlarımızı ortaya koyalım. Bodrum'un bir standartları olsun. Biz bunun için çalışıyoruz ve sizlerle birlikte çalışacağız. İmar barışı adıyla başlayan ama imar yarışına dönen bir yağmalama var şu anda. Herkes kafasına göre hiçbir şekilde belediyeye uğramadan, bilgi almadan, izin almadan ve kurallara uymadan yapılaşma yapıyor. Bodrum'un tüm coğrafyasında kaçak yapılaşma var. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu kuralsızlıklarla mücadele etmeye başladık. Bizim şu anda en büyük mücadelemiz bu. Bize sorulan en önemli projeniz nedir sorusunun cevabı, Bodrum'u korumaktır. Değerli mahalle sakinlerimiz, Bodrum'u maalesef kendi ellerimizle batırıyoruz. Bu şekilde Bodrum'umuzu hızlıca, kuralsızca, yasalara uymadan tahrip etmeye devam edersek yaşamaktan onur duyacağımız, övüneceğimiz bir Bodrum kalmayacak elimizde. Bütün çabamız Bodrum'umuzu korumak, yoksa kimsenin eviyle, arazisiyle, dükkanıyla, mekanıyla ne de ekmek parasıyla problemimiz yok bizim. Kimsenin kazandığı parada gözümüz yok, yeter ki kurallara uyalım. Kim ne yapmak istiyorsa öncelikle Bodrum Belediyesine bizlere gelsin. Planları, projeleri, yapmak istedikleri kurallara yasalara uyuyor mu öncelikle ona bakalım, vatandaşımıza yardımcı olalım. Bize danışmadan yapılan hiçbir kuralsız, düzensiz işlerin peşini bırakmayacağız.

Bizim işimiz planlı ve sistemli çalışmaktır. Biz kurumsallığı savunuyoruz. Türkbükü Mahallemizde yapılacak tüm çalışmalar için bir komisyon oluşturalım; bu komisyonda belediye yetkililerimiz ve siz değerli mahalle sakinleri de bulunsun. Komisyona katılmak isteyenler lütfen isimlerini ilgili arkadaşlarıma yazdırsın. Mahallemizde yapacağımız çalışmalara birlikte karar verelim. Birlikte alacağımız kararlara da herkes uymalı, bir standart oluşturalım. Ben buradaki standardı, buradaki üç iskele için düşünmüyorum. Her şeyimiz planlı programlı olacak, sizlerin de dediğiniz gibi sezon başladığında iş makineleri, beton döküm araçlarını ben de görmek istemiyorum. Her şeyimiz, tüm çalışmalarımız planlı programlı olacak. Son kez üstüne basa basa diyorum ki; sizler de bizlere yardımcı olmalısınız. Birlik beraberlik içerisinde çalışmalıyız” dedi.