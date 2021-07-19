Baykuş için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin şömine bacasında sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği Bitez Mahallesi Petunya sokak bir evin şömine bacası içerisine düşen baykuş yavrusu kurtarmak için seferber oldu. Bacanın içerisine giren itfaiye eri baykuşu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen baykuş'a su ve et veren ekipler daha sonra tekrar doğaya saldı.