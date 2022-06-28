Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Frame Bodrum Kültür ve Sanat Merkezi katkıları ve ART Melek girişimleri ile organize edilen Bodrum Atölye Buluşmaları (BAB) sanatseverlere kapılarını açtı. Açılışa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçılar, sanatseverler ve basın mensupları katıldı.

Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 50 sanatçının resim, heykel, seramik, mozaik, dokuma gibi farklı eserlerini kapsayan açılış sergisi sanatçıları ve sanatseverleri ağırladı. Bodrum Atölye Buluşmaları Açılış Sergisi, Ortakent'te yapımı devam eden Frame Bodrum isimli kültür ve sanat merkezinde düzenlendi. Henüz tamamlanmamış yapı içerisinde gerçekleşen açılış ve karma sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Açılış konuşmasında sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan Başkan Aras, “Bodrum'u korumak için sanatla bezememiz lazım. Sanatsever insanların yaşadığı bir Bodrum çok daha güzel olacak. Çok daha korunmuş ve kollanmış bir Bodrum olacak. Bu çok önemli, o yüzden sanata ve sanatçılarımıza her zaman destek veriyoruz. Bodrum'da son yıllarda inanılmaz bir atak var bu konuda. Sanatçılarımız zaman ayırıyor, para ayırıyor, emek veriyor. İnanılmaz sanatçılar var Bodrum'da şu an. Onlar da Cevat Şakirlerin, Atilla İlhanların, İlhan Berklerin peşinden gidiyorlar. Bence geleceğimiz çok parlak. Sizler burada oldukça bizler daha güçlü olacağız. Sanatçılarımızla birlikte olmak mutluluk veriyor insana. Ben de öyle hissediyorum. Birdenbire ruhumuz başka yerlere gidiyor, dinleniyor ve yenileniyorsunuz. Bundan sonra da yine Frame gibi daha birçok merkezi, yerel yönetim olarak destekleyerek Bodrum'a kazandıracağız, buna inanıyorum" dedi.

28 Haziran- 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 16.00-20.00 arası düzenlenecek Bodrum Atölye Buluşmaları, Bodrum Yarımadasının farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 6 gün boyunca sürecek. Atölye gezileri dışında sanat eğitimleri, çocuklar için sanat organizasyonları, sanatçılarla birebir çalışma imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek.

Bodrumlu sanatçılar, Bodrum Atölye Buluşmaları günleri boyunca çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz etkinlikler de yapacak. Resim ve seramik dersleri, linol baskı atölyeleri, bitkilerle ecoprint çalışması, çocuklarla perspektif pratikleri, aileler için sembol tasarlama gibi kurs kimliğindeki dersler, sanatçılara ait atölyelerde gerçekleşiyor. Atölye çalışmalarına katılmak için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Devrim Erbil, Mehmet Kutlu, Tevfik Karagözoğlu gibi sanatçılarla söyleşiler yine aynı günler çerçevesinde halka açık etkinlikler arasında yer alıyor. Bu etkinliklerin tam listesine Bodrum Sanat Haritasından ulaşabilirsiniz.