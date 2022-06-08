Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Denizli'deydi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yurt içi ve yurt dışından 400 sanatçının, 23 tiyatro grubu ile katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ne “Kocasını Pişiren Kadın” oyunu ile katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 34.'sünü düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan korteje tiyatroseverler yoğun ilgi gösterirken, 5'i yabancı olmak üzere toplam 23 tiyatro ekibi 10 gün boyunca 34 oyunu sahneye koyacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Venedik Taciri" adlı oyun ile perdelerini açan Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'de yer alan gruplarla birlikte Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan ve Katar'dan olmak üzere toplam 23 tiyatro grubu katılıyor.

Festivalin ikinci gününde “Kocasını Pişiren Kadın”

Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi ünlü oyuncu ve yönetmenlerin de katıldığı festivalde, Bodrum ekibini sahnede tebrik eden Pervin Ünalp oyunculara çiçek verirken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı da Denizli'nin simgesi horoz heykelciğini hediye etti.

Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen de festivali 34 yıldır sürdüren tüm ekibe, Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve Bodrum Belediye Başkan'ı Ahmet Aras'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. 450 kişilik Fatma Yıldız Salonunu dolduran seyirciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Oyun sonrasında Pervin Ünalp ve Denizli Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir ile yönetmen Deniz Kaptan Bodrum Ekibi ile oyun üzerine sohbet etti.