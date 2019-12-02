Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor

Yerel kalkınma modelini 2020-2024 Stratejik Planı'na dahil eden Bodrum Belediyesi, 3-4 Aralık 2019'da Herodot Kültür Merkezi'nde ve Karaova'da “I. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı” düzenliyor.

“Bodrum Özüne Dönüyor” sloganıyla düzenlenen çalıştayda, Karaova'da ve yarımadanın diğer bölgelerinde çiftçilikle geçinen bölgelerin yerel değerleriyle gelişmesi, kendi ekonomisini üretmesi ve kültürel mirasın kazanca çevirilmesini sağlayacak projelerin tartışılması hedefleniyor.

Bodrum turizmini, tarım turizmi ile bütünleştirecek sunumların yapılacağı çalıştay, 3 Aralık 2019 Salı günü saat 09.30'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması ile başlayacak. Çalıştay öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ünlü televizyon programcısı Cem Seymen'in CNN Türk'te yayınlanan A'dan Z'ye adlı programına canlı yayın konuğu olacak.

Prof. Dr. Mustafa Aytaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ve iki gün sürecek toplantılara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ekonomist Gazeteci Cem Seymen, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Ankara Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M ehmet Özgür, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut S. Kocadon, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Garova Üzüm Bağları sahibi Mehmet Vuran katılacaklar.