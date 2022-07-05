Bodrum'da 14 bin 962 ton evsel atık toplandı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, rutin temizlik çalışmaları dışında geniş çaplı mahalle temizlikleri de yapıyor.

Turizm hareketliliği ile birlikte artan nüfus yoğunluğu sebebiyle çalışmalarına hız veren ekipler, evsel atık ve çalı atık grubu toplama, cadde ve sokaklarda süpürme, yıkama işlerine yoğun mesai harcıyor. Evsel atık toplama çalışmalarında haziran ayı boyunca 68 adet araç ve 192 personelle günde 142 sefer gerçekleştirilirken toplamda 14 bin 962 ton evsel atık toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı araçlar haziran ayı boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında toplamda 217 bin 213 kilometre yol kat etti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede artan nüfus miktarıyla orantılı olarak verilerde artış olduğu görüldü.

Bodrum mücavir alan sınırları içerisinde 2 bin 297 km alanda süpürme, 3 bin 347 km alanda yıkama işlemleri gerçekleştirilirken toplamda 252 adet çöp sepeti, konteyner giydirme ve çöp konteyneri yıkama çalışmaları yapıldı.

Bahçe atığı toplama çalışmalarında da 30 personel ve 12 araç aracılığıyla bin 993 ton bahçe atığı toplandı. Bunun yanında cadde ve sokak temizlik çalışmalarına titizlikle devam eden temizlik işleri ekipleri, ihtiyaç dahilinde kamu kurum ve kuruluşlarında da temizlik faaliyeti gerçekleştiriyor.

Doğada yaşayan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla göletlere su basımı, moloz toplama, karayollarında yol kenarlarına ve refüjlere atılan çöplerin toplanması, etkinlik öncesi ve sonrası alan temizlikleri gibi işleri de gerçekleştiren ekipler, bölgemizde yaşanan afet durumlarında da vatandaşlara ve diğer kurumlara destek oluyor.