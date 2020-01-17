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Bodrum'da Tırhandil Cup Kupası heyecanı devam ediyor

2019 yılı Aralık ayının ikinci haftasında başlayan Tırhandil Cup kupası heyecanı devam ediyor.

7-8 Aralık 2019'da başlayan 6 etaptan oluşan Tırhandil Cup 2019-2020 3. ayağı tamamlandı. 17 Tırhandilin katılımıyla devam eden kupa, 01-02 Şubat'ta 4. ayak, 14-15 Mart'ta 5. ayak ve 18-19 Nisan'da da 6. ayak olarak devam edecek.


Yarışmanın amaçlarından birinin de su üstündeki tarihi değerleri korumak olduğunu belirten Su Üstünde platformunun yöneticisi Eren Budaklı, “Antik çağlardan bugüne değin önemini koruyarak gelen, Akdeniz ve Ege Denizinde yaygın olarak kullanılan Tırhandil, kürek ve yelkenle yürütülen ahşap bir teknedir. Adını Antik Grekçe trekhantiri / trechenderi / triakene'denalmış olup “bire/üç” anlamındadır. Denizcilik kültürümüz için çok önemli olan tırhandil ve bu tür aktivitelerin unutulan denizcilik değerlerimizin yeni nesillere aktarılması için çok iyi platform olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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