Bodrum'daki yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü.

Bitez Mahallesi Balcılar mevkiinde öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kuzeybatıdan esen sert rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye toplamda 12 itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına farklı bölgelerden müdahale eden ekiplere, Bodrum Belediyesi, Muğla 911 gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi. Sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Dumandan etkilenen 1 vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sert rüzgar ve yoğun duman, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Söndürme çalışmalarına daha sonra bir helikopter ve TOMA da katıldı. 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ağaçlık, makilik alan ve tarım arazisi olmak üzere 8 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki 15 arı kovanı da yangından etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu bölge aslında makilik alan ama aynı zamanda Bitez köylüsünün tarlalarının, otluklarının olduğu alan. Burada zeytinler de var. Eskiden insanlar yazları burada yaşarlar, bu otları biçerlerdi. Topraktan uzaklaşıldığı zaman tarlalar temizlenmiyor, otlar değerlendirilmiyor. O yüzden yangına açık hale geliyor.”

Bölgede imar olmadığını, tarım arazisi olduğunu söyleyen Başkan Aras, imara açma gibi durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.