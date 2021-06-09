Buğday ve arpa Milas'ta çiftçinin yüzünü güldürdü

Milas'ta buğday ve arpa hasadını değerlendiren Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO'dan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alan çiftçilerin buğday ve arpa gibi hububat ürünlerinde kuraklığa rağmen yüksek verim aldıklarını söyledi. Başkan Atıcı, bu yıl arpa ve buğday fiyatlarının da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas'taki buğday ve arpa hasadı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Atıcı, bu yılın kurak geçmesinin tüm tarımsal alanları olduğu gibi hububat üretimini de olumsuz etkilediğini belirterek, “Hububat üretiminde hayati önem taşıyan bahar yağmurları bu yıl istenilen seviyede gerçekleşmedi. Bu durum çiftçilerimizin zor bir yıl geçirmesine neden oldu. Tabi bu şartlarda tohum seçimi, gübreleme ve sulama, bakım büyük önem kazandı. Milas Ziraat Odası olarak ziraat mühendislerimizle Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti kapsamında; ekimden bakıma hatta hasada kadar çiftçilerimizin yanında olduk. Odamız tarafından ücretsiz olarak verilen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetinden faydalanan çiftçilerimiz, diğer tarımsal alanlarda olduğu gibi hububat üretiminde de olumsuz iklim koşullarına rağmen çok iyi verim elde etti. Hizmet alan bazı çiftçilerimizin buğday tarlalarında verim dekar başına 700 kilogramları aşmış durumda Ancak yanlış/eksik uygulamalar yapılan ya da sulama imkânı olmayan ve sulanamayan tarlalarda verim ne yazık ki düşük çıkıyor" dedi.

“Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum”

Pandeminin kahramanlarından olan tüm çiftçileri bu dönemdeki emek ve gayretlerinden ötürü tebrik eden Başkan Atıcı, buğday ve arpada hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Hasat sezonunda gerçekleştirilen biçerdöver kontrollerinin önemine dikkat çeken Başkan Atıcı, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçilerimizin mağduriyetlerini önlemek ve hasat sezonunun sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için Milas Ziraat Odası, Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli işbirliği halinde tarlalarda biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu kontrollerde; biçerdöver ruhsatına, tesciline, operatör belgesine bakılıyor. Hasat kriterlere uygun yapılıyor mu?, Dane kaybı var mı? Tüm bunlar kontrol ediliyor. Bu kontrollerden çiftçilerimiz oldukça memnun Ekim, dikim, hasat işlemlerini büyük bir özveriyle yapan tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum"

"Arpa buğday çiftçinin yüzünü güldürdü"

Hasat edilen buğday ve arpanın bu yıl piyasada rağbet gördüğünü ifade eden Başkan Atıcı, buğdayın kilogram fiyatının Milas'ta serbest piyasada 2 lira 400 ile 2 lira 500'den alımının yapıldığını arpanın ise 2 lira 600'e kadar çıktığını ifade ederek, fiyatların çiftçi tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Bu yıl ülke genelinde kuraklığa bağlı sebeplerle yüzde 20 civarında rekolte kaybı beklendiğini kaydeden Başkan Atıcı, “Gıda güvencesi için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Gübre, elektrik, ilaç gibi girdilerdeki fiyat artışı tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Fiyatlar arttığında kullanım azalmakta, yeterli ve kaliteli bir üretim sağlamak güçleşmektedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir" diye konuştu.