Büyükşehir yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Marmaris Asparan yolu 2.kat sathi kaplama asfalt çalışması 8.3 km, Ula ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 km, Yemişendere-Muratlar arası 3 km, Menteşe Çırpı 5 km, Dalaman Çöymen Fethiye Nif arası 2 km yol genişletme çalışması devam ediyor. Milas Gökçeler-Kuzyaka yol genişletme çalışması ise tamamlandı. Ayrıca havaların ısınmasıyla yangın tehlikesine karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça Knidos, Seydikemer Kıncılar Çatak Mahallesi yollarında banket bakımına devam ediyor.