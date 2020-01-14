İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı

Bodrum’da polisin düzenlendiği operasyonda bir şüphelinin evinde yapılan aramada metamfetamin, esrar, skunk ve Hint keneviri ele geçirildi.

Bodrum'da polisin düzenlendiği operasyonda bir şüphelinin evinde yapılan aramada metamfetamin, esrar, skunk ve Hint keneviri ele geçirildi. Evin her yerinden uyuşturucu çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E. hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik istihbarat aldı. Bir aydır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelinin evine narkotik köpeğinin de katılımıyla bugün saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 510 gram esrar, 132 gram skunk, 2 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy hap, 14 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu madde yetiştirmeye yönelik cihaz ve kimyasal bitki besini ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.