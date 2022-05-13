Fethiye'de hemşirelere çiçekli karşılama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Devlet Hastanesi'nde hemşireler hazırlanan çiçek takından geçerek göreve başladı.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve dolayısıyla hastane girişine çiçek takı yerleştirildi. Göreve gelen hemşireler çiçek takından geçerek fotoğraf çektirdiler. Bir sendikanın İlçe Temsilcisi Mustafa Eren, gazetecilere, sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için canı pahasına mücadele ettiğini söyledi.

Hemşirelerin beyaz melekler olarak anıldığını ifade eden Eren, "Yetkili ve etkili sendikacılık anlayışıyla her platformda sağlık emekçisinin hür ve gür sesi olmaya devam ederken beyaz meleklerimize çiçeklerden bir tak ile jest yapmak istedik. Onların da bu sürpriz ile karşılaşınca yüzlerindeki gülümseme bizi mutlu etti. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası kutlu olsun" diye konuştu.