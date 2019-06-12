Göcek'te deniz dibi temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde yaklaşık 100 kilogram atık çıkarıldı.

İlçenin dünyaca ünlü turistik Göcek Mahallesindeki Ayten Koyu'nda D-Marin tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Koya demirleyen tekne ve yatların altında dalan dalgıçlar, Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden terazi, halı lastik, tencere, metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 100 kilogram atık çıkardı.

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, yaptığı açıklamada, denizin dibinde balıkların yaşam alanında olmaması gereken atıkların bulunduğunu söyledi. Her yıl çevre haftasında düzenledikleri etkinliği, bu yıl bayram dolayısıyla bir hafta ertelediklerini dile getiren Ugan, “Bir farkındalık oluşturmak için çıkardığımız atıkları sergiliyoruz. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte terazi, tabak, tencere plastik ve cam birçok atık çıkarıldı. Bunların birçoğu geri dönüştürülebilir atık. Gelecek nesillere ve denizin gerçek sahibi balıkları, denizi daha temiz bırakmalıyız” dedi.