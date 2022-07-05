İbrahim Tatlıses 15 yıl aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluştu

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da 15 yıl sonra hayranlarının karşısına çıktı. Yalıkavak Günay Restoran'ın açılışında sahne alan Tatlıses hem sesiyle hem de esprileriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Uzun yıllardır sahnelerden uzak kalan ve geçtiğimiz yıl tekrar sahnelere dönen İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı. Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses 2,5 saat süren sahne performansı zaman zaman sevenleri de eşlik etti. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Tatlıses'i izlemek için İsrail, İran, Azerbaycan'dan birçok ülkeden de hayranı geldiği öğrenildi. Canlı performansıyla sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses, Bodrum'da tekrar sahne çıktığından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, günler öncesinden kapanan rezervasyonlarıyla hınca hınç dolan Günay'da İbrahim Tatlıses yazın startını verdi.