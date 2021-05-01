İçmeler Halk plajıyla ilgili AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde yapılmaya başlanan Halk plajı ile ilgili AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete bir açıklamada bulundu.

Özellikle sosyal medyada tartışmalara konu olan inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Mete “Halkımıza getirdiğimiz bu hizmetin işletmesini de yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İştiraki olan Turaş A.Ş tarafından yapılacaktır. Sosyal medyada çıkan bazı söylemlerde olduğu gibi buranın kiraya verilmesi söz konusu değildir” dedi.

Marmaris İçmeler Ücretsiz Halk Plajı projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında konuşan İl Başkanı Mete, "Mevcut tehlikeli durumdaki taş duvarlar kaldırılarak yerine temel izolasyonu yapılmış şekilde mevcut dolgu zemin yükü ile deniz suyuna dayanıklı beton istinat yapısı ve seyir terası ile beraber seyir terasının altına 2 şer adet kadın-erkek tuvalet, soyunma kabinleri, duşlar, oturma yerleri, bebek bakım odaları ve plaja iniş merdivenleri olan kullanım alanları oluşturulacaktır. Kaplaması kayrak taşı ile yapılarak doğal bir görünüm verilerek doğaya uygun halde olacaktır. Çökme riski olmayan ancak onarım gerektiren taş duvarlarda ise gerekli su drenajını sağlayacak şekilde barbakan boruları yerleştirildikten sonra taş yapısı güçlendirilecek ve görsel olarak güzelleştirilecektir” dedi.

İl Başkanı Mete geçmiş dönemde ücretli olarak kullanılan sahilin girişinin ücretsiz ve yeme içme mekanlarının da bakanlıkça belirlenen halka uygun fiyatlarla beş yıldızlı hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Mete çalışma alanındaki ağaçlar konusunda ise ‘'Yapım işi sırasında yürüyüş yolu üzerinde yapılan kazılarda meydana gelen toprak kaymasıyla 4 ağacın devrilmiş, bir ağaç ise yeniden dikilemeyecek duruma gelmiştir. Ancak bu ağaç yerine 10 ağaç dikimi için firmaya talimat verildi. Diğer üç ağaç ta Milli Parklar ve Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinin destekleri ile başka alanlara taşınarak usulüne uygun dikilmeleri sağlandı. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin adet bitki ve ağaç dikilerek alan muazzam bir yeşil örtüye kavuşacaktır'' şeklinde konuştu.

Yürüme yolunda yapılacak modüler yapılar içeresinde restoran, büfe ve dinlenme alanları gibi pek çok imkanında yer alacağını belirten başkan Mete, “Bu yapılar tamamen doğaya uyumlu taş ve ahşap kaplamalar ile uyumlu bir görsel sunacaktır. Peyzaj olarak ise helikopter pisti ve mendireğimiz deck kaplama ile kaplanarak 350 metre plaj hattı ise ahşap yürüme yolları şemsiye, şezlong, sehpa, can kurtaran kuleleri, kabana, hamak, kamelya gibi ürünler ile donatılacaktır. Engelli vatandaşlarımız için denize engelli iniş rampasına kadar her detayın düşünüldüğü proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine uygun malzemelerle tamamlanacaktır” dedi.