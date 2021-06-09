İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş makinesi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Orhaniye Mahallesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hisarönü istikametine doğru seyreden Feyzullah K. idaresindeki 48 2007 027 plakalı kepçe ile karşı istikametten gelen Yusuf Z. yönetimindeki 34 DE 3364 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Yusuf Z. hafif yaralanırken o sırada yoldan bisikleti ile geçmekte olan bir vatandaş ise paniğe kapılarak düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin çarpması sonucu araç içinde sıkışan Yusuf Z. sıkıştığı yerden çıkarılarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.