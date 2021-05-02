Kan ve kök hücre bağışına Datça'dan destek

Pandemi döneminde azalan kan ve kök hücre bağışı 'tam kapanma' döneminde de devam ederken, Muğla'nın Datça ilçesinde ilçe protokolü kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

Datça ilçesinde kan ve kök hücre numune bağışı kampanyası tam kapanma döneminde de sürüyor. Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesine konumlanan Türk Kızılayı Marmaris Şubesi Kan Merkezi'nden gelen gezici ekip, ilçedeki düzenli bağışçılarına mesaj göndererek bulundukları noktaya davet ediyor. İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve AK Parti İl ve İlçe Meclis Üyesi Haluk Laçin kampanyaya destek olmak için kan bağışında bulundular.

Kan bağışı gezici ekibinde görevli Dr. Ömer Çiçek, yaptığı açıklamada, kan bağışları ve kök hücre numunelerini alıp kan bankalarına gönderdiklerini, oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. 2 binin üzerinde gencin kök hücre beklediğini belirten Çiçek, "Katkı yapan herkese duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kök hücre bekleyen kan ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza da sağlık diliyorum. Vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışında bulunmaya bekliyoruz" dedi.