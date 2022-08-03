Marmaris'te çocuk parkında cinayet

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çocuk parkında bankta oturan bir kişi, beraber alkol içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen sivil polis tarafından kalp masajı ile hayata döndürülen yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Tepe Mahallesi 33 Sokak Köylü Pazarı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Keleş (50), parktaki bankta arkadaşı B.V. ile oturup alkol içerek sohbet ediyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki arkadaşı B.V. cebinden çıkardığı bıçağı Keleş'in göğsüne saplayıp, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bıçak darbesiyle yere yığılan Keleş'i görenler 112 Acil Yardım ihbar hattını aradı. Kısa sürede motosikletli yunus timleri ve sivil asayiş ekipleri olay yerine geldi. Nefes alması zorlanan Keleş'in nabzının durduğunu fark eden sivil polis memuru kalp masajı yaparak B.V.'yi hayatta tuttu. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selim Keleş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan madde ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen B.V.'yi bulmak için görgü tanıklarının verdiği eşkal ve çevredeki güvenlik kameralarından araştırma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli B.V.'yi olaydan kısa süre sonra yakaladı.

Gözaltına alınan B.V. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.