Marmaris'te yaşayan Orduluların yeni başkanı belli oldu

Yapılan oylama sonucunda Yaşar Karaosmanoğlu dernek başkanı seçildi.

Marmaris Ordulular Derneği Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Dernek Lokali'nde yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda derneğin yeni yönetim kurulu, yapılan seçimle belirlendi. Oylama sonucunda, Yaşar Karaosmanoğlu, Marmaris Ordulular Derneği'nin başkanı seçildi. Yeni yönetimin belirlenmesinden sonra eski başkanlar, Ahmet Yılmaz, Hacı Ali Bol, Nurda Zaimoğlu, Ali Ulvi Avanoğlu, Hikmet Sivrikaya, birlik beraberlik mesajı verdi. Dernek başkanı Yaşar Karaosmanoğlu, bütün üyelere teşekkür ederek, birlik beraberliği sürdüreceklerini vurguladı.

Ordulular Derneği'nin Yönetim Kurulu şöyle: Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri: Mustafa Özgüngör, Cebbar Özlü, M. Öğretmen, Selver İmanlı, Şeref Koşyol, Kadir Duran, Birol Yıldız, Zafer Yılmaz, Zafer Fırındüzü, Uğur Kaşık, Yekta Zaimoğlu, Sezgin Özbilim, Şener Çapan, Hakan Pınarbaşı, Tugay Pınarbaşı, Hakan Kayın Mustafa Papan.