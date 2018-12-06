Milas doğalgaza kavuşuyor

Milas heyetinin ziyaretinden Ören için de yıllardır beklenen müjde çıktı.

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan AK Parti Milas Belediye Başkan A. Adayı Barış Saylak ve AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından hava kirliliğinde Türkiye'nin en üst sıralarında yer alan Milas için çok önemli bir müjde aldı.

Milletvekili Demir, Gökcan ve Belediye Başkan A. Adayı Saylak'ın ısrarlı girişimleriyle Milas'ın doğalgaz projesinin hazır olduğu öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde Bakan Dönmez'i ziyaret eden heyet, Milas ve Ören için yıllardır beklenen müjdeleri alarak Milas'a dönüş yoluna geçti.

Bakan Dönmez, Milas ilçesinin en büyük ilçelerinden biri olan Milas'ta doğalgaz çalışmalarına başlandığını söyledi. Özellikle merkezdeki dağıtım projelerinin hazırlandığını bildiren Dönmez, kısa süre içinde de doğalgaz hattı inşaat çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. Dönmez'in bir diğer müjdesi de Ören Mahallesi için oldu. Ören'in de Kemerköy Termik Santrali'nin atık sıcak sularıyla ısınma projesinin hazır olduğu, bununla ilgili de kısa süre için de hazırlık yapılacağını kaydetti.

AK Parti heyeti, Dönmez'i Milas'a davet ederek ziyaret sözü de alırken, yakın ilgisi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Gelişmeyle ilgili konuşan AK Parti Milas Belediye Başkan A. Adayı Barış Saylak, “Hava kirliliği çok sayıda sağlık problemine yol açıyor. Milasımıza yakışmıyordu. Akşamları adeta zehir soluyorduk. Girişimlerimiz sonucu çok yakında doğalgaza kavuşacağız. Şimdiden Milasımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.