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Motorsiklet ile otomobil çarpıştı 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Milas - Ören karayolunda otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ömer Özdemir'in kazada ağır yaralandı.


Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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