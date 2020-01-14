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Muğla'da domuz eti kullanan firmalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmalarının neticesinde hileli gıdalar listesini geçtiğimiz yılın sonlarında açıklamıştı.


Bakanlık, yürüttüğü yeni çalışmalara bağlı olarak 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Yayımlanan listede Muğla'da 3 restoran'ın dana etine domuz eti kattığı açıklandı. Buna göre Muğla'daki Serkul 1 ve Serkul 2 restaurantta dana biftek olarak satılan etin içinde domuz eti tespit edildi. Fethiye'deki China Sun Chinese Restaurant'ta dana eti olarak satılan ette yine domuz eti tespit edildi.

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