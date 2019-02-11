Muğla'da son 5 yılın yağış rekoru kırıldı

Rize'den sonra en fazla yağış alan il durumundaki Muğla, son 5 yılın yağış rekorunu Ocak ayında kırdı. Meteoroloji verilerine göre geçtiğimiz ay Menteşe'ye 556 kg. Marmaris'e 527 kg, Köyceğiz'e 451 kg. Bodrum'a 331 kg. yağış düşerken diğer ilçelerle birlikte 3 bin 184 kg yağış düştü.

Türkiye ortalamasının üzerinde yağışın düştüğü Muğla'da barajların doluluk oranları % 100'e ulaştı. Yaklaşık 10 yıldır tamamen dolmayan Mumcular Barajı ve Marmaris'e içme su sağlayan Atatürk barajının da yaşanan yoğun yağışların ardından yıllar sonra tam kapasite doldu. Suyun baraj kapasitesini aşması nedeniyle barajların kapakları açılarak su tahliye edildi. Bodrum'un tamamını besleyen Geyik Barajında da doluluk oranı % 100'e ulaştı.

Yaşanan yoğun yağmur yağışları nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. İl genelinde yüzlerce personel ve iş makinesiyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen olumsuzluklar için yapılan çalışmalarla daha büyük zararların önüne geçildiği açıklandı.