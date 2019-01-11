Muğla'da üretiliyor, Ege ve Akdeniz'i süslüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte ürettiği alım garantili çiçekler Ege ve Akdeniz Bölgesini süslüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı Alım Garantili Çiçek üretimi 24 seraya ve 15 milyon çiçek üretim rakamına ulaştı. Köyceğiz ve Ortaca'da ki 30 bin 500 metrekare kapalı sera alanlarında sezonda 50-60 kadın çalışanlarla bugüne kadar 14 milyon 763 Bin 595 çiçek üretimi yapıldı. 2018-2019 kış sezonu çiçek üretim rakamı ise 1 milyon 900 bin adet. Ayrıca seralarda mevsimlik çiçek üretimi yanında çalı grubu süs bitkisi üretimine de başlandı. Alım garantili çiçek üretimi hizmetinden ilk başlarda Muğla genelindeki belediyeler ve oteller yararlanırken büyüyen pazarla birlikte Isparta, Burdur, Antalya, Denizli, Afyon illerine de çiçek satılmaya başlandı. Isparta Yalvaç, Burdur Gölhisar, Tefenni, Altınyayla, Denizli Çameli, Afyon Dazkırı, Dinar, Antalya Korkuteli Belediye'leri de Muğla'da üretilen çiçeklerden satın alarak ilçelerini süslüyorlar.

Gürün; “Muğla'nın ovalarında açan çiçeklerle Ege ve Akdeniz'i süslüyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, tarımsal üretimin ve kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu alım garantili çiçek üretimi ile Muğla'da gösterdiklerini, el emeği, göz nuru çiçeklerin yine çiçek kadar özel kadınların emekleri ile üretildiğini söyledi. Gürün; “Muğla, doğal, tarihi güzellikleri yanında bereketli topraklara da sahip olan ender illerden biri. Ülkemizde izlenen yanlış tarım politikaları nedeni ile ne yazık ki üreten bir toplumdan her şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamızda göreve gelir gelmez bereketli topraklarımızın hakkını vermeye, kooperatiflerimizle, üreticilerimizle birlikte üretmeye başladık. Bunun en güzel örneklerinden biri de 2015 yılında başlattığımız Alım Garantili Çiçek üretimimiz. Küçük seralarla başlayan üretim şimdi 30 bin metrekareye ulaştı ve yöre insanın geçim kaynağı oldu. Özellikle üretimi kadınlarımızın emeği ile yapıyor, toplumun çiçeği kadınlarımızla çiçek üretiyoruz. Muğla'nın ovalarında açan çiçeklerle de Ege ve Akdeniz'i süslüyoruz. Muğla ilerleyen süreçte çiçek üretim merkezi olacak" diye konuştu.