Müjde Ar'a dava şoku

Sanatçı Müjde Ar'ın, gürültü kirliliği nedeniyle suçladığı Bodrum'daki yazlığının yakınlarındaki otel dava açtı.

Gündoğan Mahallesindeki evine 12 saat boyunca yüksek sese maruz kaldığını iddia ederek gürültü kirliliği olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Müjde Ar, yaptığı açıklamaların ardından şikayetçi olacağı otelle davalık oldu.

Otel yetkilileri, Müjde Ar'dan şikayetçi olduğunu açıklayarak, “BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği A.Ş. olarak Bodrum Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii adresinde hizmet vermekte, içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrasındaki normalleşme sürecinin tüm olumsuz etkilerine rağmen profesyonel kadromuzla birlikte en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaktayız. Karşı karşıya kaldığımız zorlukları büyük bir özveriyle çalışarak yenmeye gayret gösterirken Türk sinemasına yıllarca emek vermiş eski emekli bir sanatçımızın Müjde Ar Karakaş haksız, hukuka aykırı ve TCK kapsamında suç teşkil eden saldırılarına maruz kaldık. Sanata ve sanatçıya saygımız sonsuz olmakla birlikte bizleri asla doğru olmadığı halde ruhsatsız faaliyet göstermekle itham eden bir zihniyete saygı duymamız söz konusu olmadığı gibi kendisi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğumuzu ve ticari itibarımıza bilinçli ve kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik eylemleri nedeniyle tazminat talepli dava açtığımızı belirtmek isteriz. Zira, tüm yasal ruhsat ve izinlerimizin tam olmasına ve bu kapsamda faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen bizleri uzun zamandır şahsen ve aracılar tayin ederek taciz ve rahatsız eden Müjde Ar Karakaş, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçmiştir” dedi.