Öğrenci ve veliler İngilizce performanslarını sergiledi

Menteşe Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi tarafından uygulanan ‘Düğerek İngilizce öğreniyor' projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Okul salonunda yapılan kapanış etkinliğinde öğrenci ve velileri tarafından sahnede tiyatro tadında performans sergilendi. Projeye katılan öğrenci velilerinin de katıldığı etkinlikte proje kapsamında hazırlanan İngilizce skeçler veli ve çocuğu arasında sahnelendi.

Okul Müdürü Çağdaş Çeliköz, İngilizce öğretmeni aslı Dağdibi tarafından projenin ilk teklif edildiğinde bu kadar önemseneceğini tahmin etmediklerini belirterek, “Bu projeye en başta öğrencilerimizin velileri sahiplendi. Velilerimizi teşekkür ediyorum. Projede görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de sundukları katkı için teşekkür ediyorum. Projemize katılan öğrencilerimizin İngilizce bilgisi proje sonrası kat kat arttı. Velilerimiz de çocukları ile İngilizce öğrenmeye başladı. Bu proje burada kalmayacak. Bu seninin kapanışını yapıyoruz. Ama seneye bu ve buna benzer projelerimiz devam edecek” dedi.

Etkinliğin sonunda ‘Düğerek İngilizce öğreniyor' projesine katkı sunan velilere ve öğretmenlere teşekkür belgesi okul müdürü Çağdaş Çeliköz tarafından verildi.