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Ortaca'nın eski belediye başkanlarından Sadık Yalılı son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Ortaca’nın eski Belediye Başkanlarından Sadık Yalılı, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ortaca'nın eski Belediye Başkanlarından Sadık Yalılı, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Yalılı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı


Sadık Yalılı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ortaca'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yalılı'nın cenazesi Ortaca Merkez Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra merkez mezarlığında toprağa verildi.


- Ortaca'nın çınarıydı


Yalılı, 1926 yılında Köyceğiz Çandır'da doğdu. Küçük yaşlarda ailesini kaybeden Yalılı, okul hayatına Köyceğiz'de başladı.


1943 yılında Köyceğiz kaymakamlığında çalışmaya başlayan Yalılı, bir yıl sonra Antalya Aksu Köy Enstitüsüne kaydoldu. Yalılı, kısa süre sonra sağlık okulu sınavını kazandı. 1949'da mezun olan Yalılı, Dalyan'da sağlık memuru olarak göreve başladı.


1953 yılında Ortaca'ya tayin oldu. Askerlik sonrası Burdur Ağlasun ve Ortaca'da çalıştı. 1968 seçimlerinde Ortaca Belediye Başkanı seçildi. 1968-1973'de belediye başkanlığı yapan Yalılı, Ortaca'nın yapılanmasında ve gelişmesinde aktif görevler aldı.


Gençlik yıllarında spora büyük merakı olan Yalılı, gülle atma, yüksek atlama, güreş ve boks müsabakalarına katıldı. Bu dallarda birçok ödül aldı. İlçeye yeni yol ve köprülerin kazandırılmasını sağlayan Yalılı, Devlet Hastanesi, Tariş, okul ve camii yapım çalışmalarında öncülük etti.

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