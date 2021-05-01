Özdemirden, daire başkanlığına atandı

Daha önce Muğla'nın Milas ilçesinde, Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak ataması yapılan Tanju Özdemir'den, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne Yetiştiricilik Daire Başkanı olarak atandı.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde çalışan ve 2005 yılında Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Su Ürünleri Mühendisi olarak göreve başlayan Tanju Özdemirden, 2013 yılına kadar mühendis olarak çalıştıktan sonra Menteşe İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne kurucu İlçe Müdürü olarak atanmıştı. 2014 - 2017 yılları arasında ailevi nedenlerden dolayı tekrardan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Özdemirden, 23 Ekim 2017 tarihinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz yıl ise Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne, İl Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Yaklaşık bir yıldan beri Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tanju Özdemirden yapılan son atama ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Yetiştiricilik Daire Başkanı olarak atandı.