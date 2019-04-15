Paraşüt kazasında ölen yabancı yolcunun kimliği belirlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte atlayış yaptığı Türk yamaç paraşüt pilotuyla birlikte hayatını kaybeden yabancı yolcusunun Pakistan uyruklu Zarak Zaheer olduğu tespit edildi.

Babadağ'ın 1200 metre yüksekliğindeki pistten uçuş için atlayış yapan tandem paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile yabancı uyruklu yolcusu, beraber havalandıktan kısa bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti. Jandarmanın cenazelerin yerini drone kullanarak tespit etmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden yabancı amatör paraşütçünün 27 yaşındaki Pakistanlı Zarak Zaheer olduğunu tespit etti.

Kara yoluyla güçlükle ulaşılan cenazelerin, düştükleri yerden helikopter yardımıyla alınacakları öğrenildi.