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Polis baskın yaptı, çatıda yakaladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 6 kişiye 28 bin 716 TL ceza kesilirken, ceza yemek istemeyen şahıslar çatıya çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 6 kişiye 28 bin 716 TL ceza kesilirken, ceza yemek istemeyen şahıslar çatıya çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekipleri Gürpınar Mahallesi'nde, bir evde kumar oynandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreslere baskın yaptı.


Baskında ev sahibi E.B'nin kapıyı açması üzerine içeriden bulunan O.D. M.A.A. E.Ö. V.A. ve Ö.M. isimli şahıslar polisleri karşılarında görünce evin çatısı ve diğer evlerin çatılarına kaçtı. Polisin evlerin çatısında kovalamaca sonucu yakalan 6 şahsa kumar oynamaktan ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 28 bin 716 TL ceza yazıldı. Ayrıca daire sahibi E.B.'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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