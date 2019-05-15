Prof. Dr. Gülnihal Kutlu: "Muğla'da Alzheimer ile karşılaşılma riski yüksek"

Konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Gülnihal Kutlu, Muğla'ya yaşlı nüfus göçünün olduğunu ve bu durumun da Alzheimer hastalığı ile sıklıkla karşılaşılma riski olduğunu söyledi.

Konferansa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur; “Alzheimer hastalığına ilişkin güncel verileri görmek ve hastalığa ilişkin farkındalık oluşması açısından gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği çok önemsiyoruz. Bu çerçevede; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnihal Kutlu'ya ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelerek konferansımızı zenginleştiren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge'ye huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum, Üniversitemize hoş geldiniz” dedi.

“Muğla İli Özelinde Alzheimer Hastalığı” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Gülnihal Kutlu; Muğla'nın doğum artış oranının düşük olmasına rağmen nüfus artış oranının yüksek olmasının risk arz ettiğinin altını çizdi. Bu durumun Muğla'nın göç alan bir il oluşuyla ilişkilendiren Prof. Dr. Kutlu; Muğla'ya yaşlı nüfus göçünün olduğunu ve bu durumun da Alzheimer hastalığı ile sıklıkla karşılaşılma riski olduğunu vurguladı.

Ardından “Alzheimer Engellenebilir Mi?” konulu sunum yapan Prof. Dr. Aynur Özge ise; Alzheimer hastalığının ortaya çıkışı, ilk teşhisi ve adını nereden aldığına ilişkin tarihsel bilgilerle başladığı konuşmasında, hastalığa ilişkin geniş kapsamlı bilgilendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Özge; “Alzheimer hastalığı eğer yeterince yaşlanırsak hepimizin başına bir gün mutlaka gelecektir. Bu nedenle alabileceğimiz belirli önlemler ve erken teşhis açısından bir şeyler yapabiliriz. Beslenmemizden, yaşam alışkanlıklarımıza kadar eğer bilinçli davranırsak bu riski erteleyebiliriz. Ancak eğer zararlı alışkanlıklara devam eder, damar sağlığımıza dikkat etmez ve düzenli egzersiz yapmaz isek bu riski 10 yıl erkene çekmiş oluruz” şeklinde konuştu.