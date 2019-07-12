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Şehit babası oğlu için lokma döktürdü

Marmaris’te FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için anne ve babası lokma döktürdü.

Marmaris'te FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için anne ve babası lokma döktürdü.


Muğla Marmaris'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için annesi Bahar Eker ve babası Nihat Eker lokma döktürdü. Marmaris'te yaşayan Eker çifti, oğlunun adının verildiği polis merkezinde lokma döktürüp vatandaşlara dağıttı. Bu önemli günde Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde görevli polisler ve Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan yalnız bırakmadı. Yeni Camii'de şehit Nedip Cengiz Eker için mevlit okutuldu.

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