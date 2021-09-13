İhlas Haber Ajansı

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Tekne karaya oturdu, göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında karaya oturan özel tekne içinde 5 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında karaya oturan özel tekne içinde 5 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.


Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknenin karaya oturduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından özel tekne içerisindeki 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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