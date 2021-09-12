TFF 3. Lig: Fethiyespor: 5 - Esenler Erokspor: 1

Lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup etti.

Fethiyespor bu sezon ilk kez taraftarının karşısına maçta çıktı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel geçen yıldan cezalı olması nedeniyle maçı tribünden izlerken, yardımcısı Nazım Gülay takımın başında çıktı. Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Akparti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve Esenler Erok yöneticileri izledi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Deybet Gök, Mustafa Güçer

Fethiyespor: Ahmet, Erdinç, Cemal (Soner dk. 67), Alihan (Burak Başkaya dk. 81), Serdar, Serhan, Talha (Turgay dk. 81), Nurettin, Serhat Mutlu, Onur, Kadir (Özgür dk. 85 ?)

Esenler Erokspor: Ercüment, Cenk (Muharrem dk. 63), Taygun (Batuhan dk. 78), Alper, Serhat Baştan (Aziz dk. 46), Abuzer, Enes, (Ramazan dk. 46), Yusuf (Hüseyin dk. 71), Aziz, Abdulkadir, Burak Kavlak

Goller: Nurettin (dk. 34 pen., dk. 46 ve 90+2), Alihan (dk. 44), Burak Kavlak (dk. 63 k.k.) (Fethiyespor), Abuzer (dk. 52) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Abdulkadir, Burak (Esenler Erokspor), Nurettin, Erdinç (Fethiyespor)