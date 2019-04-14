İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TFF 3. Lig: Muğlaspor:2 Bağcılarspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu 3.

lig 3. Grupta Muğlaspor Bağcılarspor'u 2-0 yendi. Her iki takım da tehlike hattında uzaklaşmak için kazanmak zorunda olduğu karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Muğlaspor oldu.


Maçtan Dakikalar:


Maçın henüz birinci dakikasında Muğlaspor atağında, topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Özkabak'ın sert şutu kaleci Murat Burak Onur'dan döndü. 7'inci dakikada konuk ekip Bağcılarspor atağında Murat


Rüzgar topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada gelişen Muğlaspor atağında Polat Ertek'in ceza alnına ortasında Murat Bölükbaşı'nın kafa vuruşu top kaleciden döndü. 30'uncu dakikada Muğlaspor öne geçti. Bu dakikada ceza alanı çizgisinde topla buluşan Salim İyik topa sert vurdu top ağlarla buluştu 1-0. Maçın bitimine 5 dakika kalan Muğlaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Rıdvan Çelik'in pasında topla buluşan Salim İyik çaprazdan şutu skoru 2-0'a taşıdı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Deniz Kükrek, Mehmet Pekmezci, Mehmet Saldıraner


Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Mustafa Acar, Salim İyik, Ramazan Özkabak(Dk.80 Yağız Aktaş), Zeki Sinanoğlu, Cebrail Gerçek, Rıdvan Çelik(Dk.90 Fırat Hekimoğlu?), Akın Karaaslan, Murat Can Bölükbaşı, Mikail Baydır(Dk.89 Hakan Can Çimen?)


Bağcılarspor: Burak Onurx, Uğurcan Aslantürk, Murat Batuhan Abdikoğlu, Recep Akkemik, Mehmet Turan Solak, Nazif Şener(Dk.46 Özcan Aydın), Asım Metin, Murat Rüzgar, Muhammet Furkan Işık(Dk.60 Oğuzhan Bozkurt), Batuhan Türk(Dk.46 Serhat Mutlu), Sezer Yıldırım


Goller: Dak. 30 ve 85 Salim İyik


Sarı Kartlar: Asım Metin, Murat Batuhan Abdikoğlu, Oğuzhan Bozkurt, Recep Akkemik (Bağcılarspor) Polat Ertek, Mustafa Acar, Mikail Baydır, Barış Başkan (Muğlaspor)


Kırmızı Kart: Asım Metin (Bağcılarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.