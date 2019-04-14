TFF 3. Lig: Muğlaspor:2 Bağcılarspor: 0

lig 3. Grupta Muğlaspor Bağcılarspor'u 2-0 yendi. Her iki takım da tehlike hattında uzaklaşmak için kazanmak zorunda olduğu karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Muğlaspor oldu.

Maçtan Dakikalar:

Maçın henüz birinci dakikasında Muğlaspor atağında, topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Özkabak'ın sert şutu kaleci Murat Burak Onur'dan döndü. 7'inci dakikada konuk ekip Bağcılarspor atağında Murat

Rüzgar topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada gelişen Muğlaspor atağında Polat Ertek'in ceza alnına ortasında Murat Bölükbaşı'nın kafa vuruşu top kaleciden döndü. 30'uncu dakikada Muğlaspor öne geçti. Bu dakikada ceza alanı çizgisinde topla buluşan Salim İyik topa sert vurdu top ağlarla buluştu 1-0. Maçın bitimine 5 dakika kalan Muğlaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Rıdvan Çelik'in pasında topla buluşan Salim İyik çaprazdan şutu skoru 2-0'a taşıdı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Deniz Kükrek, Mehmet Pekmezci, Mehmet Saldıraner

Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Mustafa Acar, Salim İyik, Ramazan Özkabak(Dk.80 Yağız Aktaş), Zeki Sinanoğlu, Cebrail Gerçek, Rıdvan Çelik(Dk.90 Fırat Hekimoğlu?), Akın Karaaslan, Murat Can Bölükbaşı, Mikail Baydır(Dk.89 Hakan Can Çimen?)

Bağcılarspor: Burak Onurx, Uğurcan Aslantürk, Murat Batuhan Abdikoğlu, Recep Akkemik, Mehmet Turan Solak, Nazif Şener(Dk.46 Özcan Aydın), Asım Metin, Murat Rüzgar, Muhammet Furkan Işık(Dk.60 Oğuzhan Bozkurt), Batuhan Türk(Dk.46 Serhat Mutlu), Sezer Yıldırım

Goller: Dak. 30 ve 85 Salim İyik

Sarı Kartlar: Asım Metin, Murat Batuhan Abdikoğlu, Oğuzhan Bozkurt, Recep Akkemik (Bağcılarspor) Polat Ertek, Mustafa Acar, Mikail Baydır, Barış Başkan (Muğlaspor)

Kırmızı Kart: Asım Metin (Bağcılarspor)