Turizm kenti Muğla genç nüfusta Türkiye sonuncusu

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da nüfusun yüzde 12,8'ini genç nüfus oluşturdu

2018 yılı sonu itibariyle 967 bin 487 kişi olan Muğla nüfusunun yüzde 12,8'ini (123 bin 636 kişi) 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 53'ünü (65 bin 472 kişi) erkek nüfus, yüzde 47'sini (58 bin 164 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini (6 milyon 646 bin 746 kişi) erkek nüfus, yüzde 48,8'ini (6 milyon 324 bin 650 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu.

Muğla, genç nüfus oranının en düşük olduğu il

Toplam nüfus içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamada Muğla yüzde 12,8 genç nüfus oranı ile genç nüfus oranının en düşük olduğu il oldu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13,0 ile Balıkesir ve yüzde13,5 ile İzmir oldu.