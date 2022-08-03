Ünlü sanatçı Cenk Eren "Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim"

Sevilen şarkılarını mekanı dolduran yüzlerce müzik severle birlikte koro halinde seslendiren başarılı sanatçı, ''Beni tıklım tıklım sahnelere o kadar alıştırdınız ki, heyecandan evde arabada sizlere nasıl hitap edeceğimi prova eder hale geldim. Bana her seferinde farklı duygular bambaşka heyecanlar yaşatıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim'' sözleriyle hayranlarının önünde eğildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Cenk Eren, yaz boyunca Ege kıyılarında hayranları ile buluşmaya devam edecek.