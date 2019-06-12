Yıldırım Mayruk'tan ‘kelebek çocuklar' yararına defile

Marmaris'te kelebek hastalığı bulunan çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak ve onlara medikal destek sağlamak amacıyla, modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk'un yaz koleksiyonu defilesini gerçekleştirilecek.

Marmaris'te kelebek hastalığı bulunan çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak ve onlara medikal destek sağlamak amacıyla, modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk'un yaz koleksiyonu defilesini gerçekleştirilecek. Moda markası Can Çapar'ın ‘Fashion Show'u ile müzik ve görsel şovların renklendireceği, birbirinden ünlü 20 mankenin podyuma çıkacağı, Kelebek Çocuklar Derneği Kurucusu ve Yöneticisi sanatçı Fulden Uras'ın da katılacağı defile, 15 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Organizatör Serkan Göknur, etkinliğin geliriyle Kelebek Çocuklar Derneği'ne medikal destek sağlayacaklarının altını çizdi. Göknur, ”Sadece defile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz bu özel geceye, kalbi kelebek çocuklar için atan tüm modaseverleri bekliyoruz” dedi.

Göknur, organizasyonun Marmaris tanıtımı açısından da önemli sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi, şunları söyledi: “Burada konaklayacak ünlüler, sosyal medya hesaplarından Marmaris paylaşımları yapacak. Basın mensuplarına röportajlar verecek. Dolayısıyla tanıtıma da katkıda bulunulmuş olacak.