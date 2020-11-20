Başkan Altın çalışmaları yerinde inceledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, belediye ekipleri tarafından yürütülen kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezi ve mahallelerde devam eden kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşların belediye çalışmalarında sıkıntı yaşamamaları için ekiplerin yoğun bir mesai ile görevlerinin başında olduğunu açıklayan Başkan Altın, “Yapılan çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kış ayları gelmeden ilçemizde birçok noktada kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarımız sürüyor. Kar yağışı olana kadar çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecektir” dedi.