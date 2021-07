Başkan Özmen, birliğin faaliyetlerini anlattı

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Mehmet Salih Özmen, 7 üyeyle başladıkları birliğin şimdi 4 bin 200'ü aşkın üyesi bulunduğunu belirterek, “Bugün Malazgirt ve Bulanık ilçelerimizin aldığı destekler yaklaşık 20 il ve ilçelerinin toplamından daha fazladır” dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan Başkan Salih Özmen, bir otelde gazetecilerle buluştu. Muş'ta hayvancılığın gelişmesinde üreticilere her alanda destek olduklarını ifade eden Başkan Özmen, amaçlarının kaliteyi artırmak ve üreticiye kazanç sağlamak olduğunu kaydetti. Muş ve ilçelerinde hayvan üreticilerinin geçmiş yıllarda sahipsiz olduğunu belirten Başkan Özmen, “Üreticilerimiz yıllarca sahipsiz bırakıldı. Bizler Muş'ta birliğin kurucularıyız. Sahipsiz kalan Muş üreticisine sahip çıkmak için var gücümüzle çalıştık. Birliğimizi kendi imkanlarımla 2004'te kurduk ve sıfırdan başladık. O zaman birliğimizin bir kalemi yazı yazacak bir defteri yoktu. 7 üye ile başladık. Sonra 100 üyeye çıkardık. Şu an ise 4 bin 200'ü aşkın üyemiz var. Şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en aktif birliğidir ve Türkiye genelinde ise 10 sıradayız. Bizler bu birlik sayesinde hizmeti üyelerimizin ayağına getirdik. İlçelerimize şube açtık, veteriner verdik, araçlar aldık. Şu an sahada çalışan 10 aracımız var. Bu araç sayısı hiçbir birlikte yoktur. Suni tohumlamaya önem verdik” dedi.

Merkez birliğine de uya olduklarını dile getiren Başkan Özmen, “Muş Damızlık Birliği eşittir; Van, Erzurum, Diyarbakır, Siirt ve Mardin. Ayrıca merkez birliğini de üyeyiyiz. Orada da yaptığımız çalışmaların dergileri çıkıyor. Bizlerin yaptığı tüm icraatlar meydandadır, açıktadır. İsteyen herkes yaptığımız faaliyetleri internet ortamında görebilir. Tüm personelimiz ile 7/24 saat üreticilerimizin hizmetindeyiz. Şu anda personel sayımız 40 ile 41 arasındadır. Bu sayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hizmet veren birliklerin toplamının iki katıdır. İlimiz ve ilçelerimizin tek gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bunun üzerinde önemle durmamız lazım. Bizim tek hedefimiz önce üyelerimiz kazansın, sonra birliğimiz kazansın. Birliğimizin büyümesi üyelerimize kazandırmaktan geçiyor. Bugün Malazgirt ve Bulanık ilçelerimizin aldığı destekler yaklaşık 20 il ve ilçelerinin toplamından daha fazladır. Bu söylediklerimin tüm detayları bakanlığımızın sitesinde mevcuttur. Ayrıca Ankara Damızlık Birliği sitesinde de vardır. Artık her şey çok açıktır. Eskisi gibi bir sistem yoktur. Birliğimizin yaptığı tüm çalışmalar kayıt altındadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Özmen, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 2 milyon makine ekipman desteği aldıklarını dile getirerek, “Yine aynı DAP'tan 2 milyona da 7 köyümüzde süt soğutma merkezleri kurduk. Ayrıca Malazgirt'in de içinde bulunduğu 30 köyümüz içinde müracaatımızı yaptık. Projemiz geçmiştir. Çok yakın zamanda da hayata geçecektir. Şu an Türkiye'de Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne proje için çağırdığı 8 ilin içindeyiz. Bizleri çağırmalarının tek sebebi, yoğun bir şekilde çalışmamız. Ziraat Bankası bizlere destek verecek, bin baş düve besleyeceğiz. İlk yıl 500 adet olacak sonra bu sayı bine kadar çıkacak. Allah nasip ederse süt sağım makineleri vereceğiz. Bunun yanında taş toplama makineleri ile katı gübreleme makinesini de vereceğiz. Bu makineleri alacak çiftçilerimiz kullanıp tekrar birliğimize geri getirecekler. İhtiyacı olan çiftçilerimiz gelip birliğime müracaatla alabilecekler” diye konuştu.

Başkan Özmen, son iki yılda Muş Damızlık Birliğinin 3 bin 500 ile 4 bin işletmeye toplamda 70 ile 80 bin buzağı ödemesi yapıldığını da dile getirerek, şöyle devam etti:

“Para olarak son iki yılda ödenen destek 40 milyon TL yaptı. Süt ödemeleri hariç. Yine en önemli projelerimizden biri olan, üniversitemizin de öncülük ettiği ‘Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Hayvancılık Projesi'nin dört ana başlığından birisi olan ‘Yetiştirici Örgütü Aracılığı ile Çiğ Sütün Soğuk Zincirde Toplanması ve Pazarlanması' faaliyeti çerçevesinde Üçsırt, Keçidere, Bostankent, Alagün, Mescitli, Tandoğan ve Üçdere köyleri ile Sungu beldesinde toplam 377 kadın çiftçiye yerinde eğitim verildi. Kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitime, rektör yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Onur Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Özer Kurt, Araştırma Görevlisi Sezen Tayam ve Öğretim Görevlisi Önder Bayram Çoban'ın yanı sıra Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli katılım gösterdi. Bu projemizi ilçelerimizde de devam ettirmeyi düşünüyoruz.”