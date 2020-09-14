İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Anıtı çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Yeni dönemin umutla, inançla ve sağlıkla başladığını belirten Kaya, "İlçemizde eğitime uzaktan eğitim ve ilkokul 1. sınıflarımız ile okulöncesi öğrencilerimizin yüz yüze eğitimi ile başlıyoruz. Bu yıl eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan sadece çocuklarımız değil; velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, tüm eğitim çalışanlarımızdır. Bu süreçte çocuklarımızın heyecanına ve coşkusuna hep birlikte ortak olacağız" ifadelerini kullandı.

Okullarda korona virüs tedbirlerinin alındığını aktaran Kaya, "Salgının ilk günlerinden itibaren bakanlığımızca eğitimin aksamaması için her türlü önlem alınmış, tüm tedbirler uygulanmıştır. Malazgirt ilçemizde başlayacağımız yeni eğitim öğretim yılında okullarımızı güvenle açmak için salgına karşı tüm tedbirleri alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm eğitim camiamızın şefkati, heyecanı, özeni ve fedakârlığı ile çıktığımız bu yolda hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.