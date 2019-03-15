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Kaymakam Uzan'dan gazetecilere ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık ilçesinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti.


Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık ilçesinde yayın yapan Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç ve İhlas Haber Ajansı temsilcisi ve Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş'i ziyaret etti. Kaymakam Uzan, yerel medyayı güzel bir oluşumun içinde görmenin önemli olduğunu kaydederek, “Yerel medyaya desteğimiz, mevzuat çerçevesinde her zaman olacaktır. Yerel medya bizim gözümüz kulağımızdır. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızın yanı sıra eksiklerden haberdar olmamızı sağlıyor” dedi.


Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç ve Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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