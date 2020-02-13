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Malazgirt'te ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri' konulu seminer

Muş’un Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personelleri tarafından Konakkuran beldesindeki kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri” konulu seminer verildi.

Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personelleri tarafından Konakkuran beldesindeki kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri” konulu seminer verildi.


Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personellerinden Psikolog Engin Laçin, Ebe Nuray Kuyucu ve Sevcan Başaran tarafından Konakkuran Aile Sağlığı Merkezinde kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri” konulu seminer verildi. Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin; merak, özenti ve taklit duygularıyla ilgili sebepler ve mutsuzluk olarak sıralarken, başlıca zararlı alışkanlıkların ise alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar olduğunu söyledi.


Ebe Nuray Kuyucu ve Sevcan Başaran ise kadınlara rahim kanseri ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

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