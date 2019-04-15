Muş Belediyesinden bahar temizliği

Belediye ekipleri ara ve ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak kıştan kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor.

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ile şehrin dört bir yanında bahar temizliğine başladı. Yürütülen çalışmalarda şehirdeki kaldırım ve yollar tamamen temizleniyor. Belli bir program dahilinde yapılan temizlik çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri gibi ana güzergahlara öncelik veriliyor. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını yer yer ara sokaklarda da devam ettiriyorlar.

Baharın gelişi birlikte kış mevsiminin hasarlarını onarmaya başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm çabalarının daha güzel bir Muş için olduğunu kaydetti. Havaların ısınması ile birlikte her alandaki faaliyetlerini başlattıklarını söyleyen Başkan Asya, “Yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda bazı bölgelerde ekiplerimiz yolların bakım ve onarımını yapıyorlar. Aynı şekilde itfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyorlar” dedi.

Her yıl kış mevsiminin ardından tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımların tazyikli su ile yıkandığını belirten Başkan Asya, “Kış mevsiminde temizlik çalışmaları istenilen düzeyde yapılamıyor. Bu sebeple ilkbaharın gelişi ile cadde ve sokaklarda biriken çamurun temizlenmesi için yıkama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için ve şehrimizin temiz bir görünüme kavuşturmak için bu tür hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin temizliğini en kısa sürede tamamlamayı planlarken, geçmiş yıldan kalan veya yeni dönemde planladığımız projelerimizi de başlatacağız” ifadelerini kullandı.