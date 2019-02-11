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Muş polisinden tefecilere operasyon

Muş’ta tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Muş'ta tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Şahıslarla ilgili yapılan aramalarda; 475 bin 500 TL değerinde 15 adet senet, 70 bin TL değerinde 1 adet çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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