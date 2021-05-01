Muş'ta çoban sıkıntısı

1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş'ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

Muş'ta, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasını iple çeken besiciler, bahar mevsiminin gelmesiyle bu kez çoban bulamamaktan yakınıyor. Yüksek maliyetlere rağmen çoban bulamayan yetiştiriciler, koyunlarına kendileri bakmak zorunda kalıyor.

Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılık yapan yetiştiricilerden Ersin Tuncer, dört gözle baharı beklerken bu sefer çoban bulma sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bir çobanın yemeği, sigarası, telefonu, peyniri, yünü ile kendilerine maliyetinin 6-7 bin TL'yi bulduğunu ifade eden Tuncer, “Buna rağmen gelip çalışmıyorlar. Genelde çobanlarımızı Batman, Siirt, Şırnak illerinden tutuyoruz. Kentteki çobanlar hayvanlarımıza iyi bakmadığı için tercih etmiyoruz. Bizde göçerleri tercih ediyoruz. Şu anda çobanımız yok çünkü çoban bulamıyoruz ve bulduğumuz çoban maliyeti de çok fazla olduğu için koyunlarımıza kendimiz bakıyoruz” dedi.

Besicilik yapan Kadri Aslan da çobanların 6-7 bin lira para istediğini belirterek, “Çoban bulamıyoruz. Her sene Şırnak, Silopi, Batman gibi yerlerden çoban geliyordu. Çobanım olmadığı için şu anda hayvanlarıma kendim bakıyorum. 300 ile 350 arasında koyunum var. Sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise kentin özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe sayısal olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Muş'ta, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu kaydeden Salkım, “Muş ili olarak 4-5 ay boyunca hayvanlarımız kar üstünde besleniyor. Bu büyük bir maliyettir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz baharın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Bahar gelince bu kez farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çoban bulmakta çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yetiştiricilerimiz çobanları Siirt, Batman, Mardin bölgelerinden zor temin edebiliyorlar. Bunun yanında Afgan çobanlarını dahi tercih ediyorlar. Özellikle Afgan çobanlarının önü açılırsa biz hayvancılık sektörü olarak daha iyi bir hizmet verebiliriz. Çünkü Afgan çobanların hem maliyetleri düşük, hem de işlerini daha iyi yapabiliyorlar. Bunun çözüm noktası devlet büyüklerimizin Afgan çobanları bu ülkede istihdam etmeleridir” diye konuştu.

“Bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor”

Bir yerli çobanın sadece aylık maaşı olmadığını aktaran Salkım, “Bunun konaklaması var, telefonu var, peyniri var ve bazı bölgelerde yünü bile var. Ortalama olarak bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor. Bir çobanın bakabildiği sürü sayısı en fazla 500 koyundur. 7 bin TL'ye yakın bir maliyet söz konusudur ama bu da büyük bir rakamdır” şeklinde konuştu.