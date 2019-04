Muş'ta “Masa Tenisi Turnuvası Bölge Gurup Elemeleri” başladı

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 24. İller arası Masa Tenisi Turnuvası Bölge Gurup Elemeleri, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün raket vuruşuyla başladı.

Yeni spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına; 9 ilden 72 sporcu katılarak müsabakalara başladı. 5 gün sürecek olan turnuvanın sonunda gruplarını finale çıkaracak olan takım Türkiye finallerinde eleme oynamaya hak kazanacak.

Burada sporculara konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, sporcuları Alparslan Diyarı, Anadolu'nun kapısı olan Muş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sporun önemine değinen Vali Gündüzöz, “Spor önemli. Neden önemli? Çünkü hayatlarımızı disipline etmek açısından önemli, disiplinli olan insanlar hayatın her aşamasında, her alanında başarılı olurlar. Spor işte bu disiplini veriyor. Biz de bu amaçla Muş Olimpiyatları adı altında bu Pazar başlayacak ve bir hafta boyunca sürecek 20 civarında spor dalında etkinlikleri içerisinde barındıran bir spor müsabakaları zinciri düzenledik. İnşallah sporun her alanında gençliğimiz ilgi duyarak kendini geliştirme imkanı bulacak diye düşünüyoruz. ‘Haydi Muş Spora' sloganıyla, mottosuyla bu olimpiyatları düzenliyoruz. Bugün burada da KYK'nın düzenlemiş olduğu masa tenisi turnuvasında güzel anılar biriktireceğimize inanıyorum” dedi.

Turnuvayla ilgili teknik detay veren Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler ise, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından KYK'lar arası sportif faaliyetler düzenlendiğini ifade ederek, “Bugün Muş olarak biz bölge elemelerinde 9 il, 72 öğrenci kardeşimizin katılımıyla masa tenisi elemelerini yapmaktayız. Güzel bir ambiyans var, güzel bir ortam var, öğrencilerimiz çok heyecanlı. Burada 72 öğrenci kardeşimiz kızlar ve erkekler halinde gruplarını finallere çıkararak, Türkiye finalleri elemelerinde mücadele edecekler. Bizler ev sahibi olarak misafirperverliğimizi sonuna kadar göstereceğiz. 5 gün sürecek müsabakalar. Herhangi bir aksilik olmazsa cuma günü şampiyonlarımız belli olacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından müsabakalar, Muş Valisi Doç, Dr. İlker Gündüzöz'ün raket vuruşuyla başladı. Programda, sporculara ikramlar da yapıldı.