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Muş'ta nehre düşen bir kişi boğuldu

Muş’ta pancar topladığı sırada dengesini kaybederek Murat Nehri’ne düşen bir kişi boğuldu.

Muş'ta pancar topladığı sırada dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen bir kişi boğuldu.


Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Murat Gören köyü yakınlarında meydana geldi. Ağabeyi Ramazan ve kuzeni Halis Erim'le birlikte pancar toplayan evli ve bir çocuk babası Sinan Erim (30), ayağının kayması sonucu Murat Nehri'ne düştü. Sinan Erim'i kurtaramayan Ramazan ve Halis Erim, durumu jandarma, AFAD ve UMKE'ye bildirdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar Erim'i suda aramaya başladı. Dalgıçlar ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Erim'in cansız bedeni düştüğü yerin yaklaşık 10 metre uzağında bulundu. Dalgıçların sudan çıkardığı Sinan Erim'in cansız bedenini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erim'in cenazesi Muş Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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