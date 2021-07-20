Acemi kasaplar iş başında

Nevşehir'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen vatandaşlar gerek ambulanslarla gerekse de kendi araçları ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde kurban keserken yaralanan acemi kasap, "Kurban keserken oldu. Bıçağı elimizden kaçırdık. Sıkıntı yok çok şükür. Bayağı kurban kestim ama bu defa sanırım kendimizi kestik” dedi.

Nevşehir'de kurban kesimi sırasında 27 acemi kasabın hastaneye müracaat ettiği öğrenildi.