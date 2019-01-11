İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acıgöl 4 Temmuz İlkokulunda zeka oyunları sınıfı açıldı

Acıgöl ilçesinde 4 Temmuz İlkokulunda zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı.


4 Temmuz İlkokulu zeka oyunları sınıfının açılışı Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı tarafından yapıldı. Açılışta konuşma yapan Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, zeka oyunlarının öğrencilerin geleceği için çok önemli olduğu ve diğer okullarda da bu tür çalışmaların örnek alınarak yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, yine öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklere ait sergi gezildi. Zeka oyunları sınıfında bulunan oyunlar öğrenciler tarafından oynanarak, Okul Müdürü Esra Sezgen tarafından katılımcılara oyunlar hakkında bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.