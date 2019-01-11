Acıgöl 4 Temmuz İlkokulunda zeka oyunları sınıfı açıldı

4 Temmuz İlkokulu zeka oyunları sınıfının açılışı Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı tarafından yapıldı. Açılışta konuşma yapan Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, zeka oyunlarının öğrencilerin geleceği için çok önemli olduğu ve diğer okullarda da bu tür çalışmaların örnek alınarak yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, yine öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklere ait sergi gezildi. Zeka oyunları sınıfında bulunan oyunlar öğrenciler tarafından oynanarak, Okul Müdürü Esra Sezgen tarafından katılımcılara oyunlar hakkında bilgi verildi.